Pedro Ferreira me puxa a orelha, e com toda razão. Observa que, na coluna de Filmes na TV do ‘Caderno 2’, reintitulei o western ‘Winchester 73’, do grande Anthony Mann, como ‘Winchester 53’. Pedro tem toda razão e não há como me defender, mas o curioso é que havia escrito certo, mas aí, ao colocar a data da produção, 1950, fiz sei lá que confusão na minha cabeça e resolvi corrigir o número da Winchester. Um a zero para o Pedro. Já o Marcos Sampaio, que também me cobrou uma informação sobre outro filme, ou diretor, não tem razão. Na entrevista com Elia Suleiman, também no ‘Caderno 2’, disse que ‘Intervenção Divina’ não havia sido aceito como candidato ao Oscar porque a academia não reconhecia a Palestina como país. Foi justamente a polêmica originada pela decisão que possibilitou, acho que três ou quatro anos mais tarde, que ‘Paradise Now’ concorresse ao prêmio. Quem me acompanha sabe que amo o filme de Hany Abu Assad, que me forneceu um complemento indispensável para o ‘Munique’ de Spielberg. Muito me surpreendeu, tenho de admitir, descobrir recentemente que Abu Assad vai adaptar o Paulo Coelho, já tendo feito inclusive pesquisa de locações no Brasil (no Rio). Não sei se já filmou, mas, enfim, fica saó o registro, porque o tema do post não era esse. Queria só esclarecer os pontos com o Pedro e o Marcos, semopre muito bem-vindos aqui no blog.

