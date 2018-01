Mais atores. Conversava com uma amiga (Silvana Arantes) no bar do Odeon quando chegou José Wilker, que, como diretor ou presidente da RioFilme, nunca me lembro direito o cargo, ia subir ao palco para entregar um prêmio no encerramento da Première Brasil, ontem à noite. Já o havia visto, acho que na terça, no Meridien, quando ele chegou para um seminário. Wilker acaba de chegar da Amazônia, onde gravou a minissérie Galvez, o Imperador do Acre, de Glória Perez. Disse que nem o inferno deve ser mais quente que aquilo. Wilker prepara-se para uma maratona de filmagens. Vão ser três ou quatro, enfileiradas, incluindo a do novo Ruy Guerra, que vai adaptar Quase Memória, do Carlos Heitor Cony.

