Tenho inúmeras histórias para contar (a minha experiência com Dustin Hoffman em Londres) e pedidos de informações para responder. Prometo que respondo, mas não hoje, não agora. Mas atendo ao pedido do Mario Latino, que me pede uma lista de westerns preferidos para incrementar o blog. Vou listar, mas não é uma lista cabeça, feita para destacar os grandes autores, os filmes que marcaram. São os de que gosto mais, aqueles que vêm antes que eu pense e isso faz diferença, mesmo que alguns deles sejam reconhecidos como marcos. Vamos lá!

Rastros de Ódio

O Homem Que Matou o Facínora

Winchester 73

Onde Começa o Inferno (Rio Bravo)

O Intrépido General Custer

Rio Conchos

Johnny Guitar

Os Profissionais

Meu Ódio Será Sua Herança

Um de Nós Morrerá

Tenho aqui dez títulos e muitas paixões que ficaram de fora. Dariam outra lista de dez. Um Clarim ao Longe; A Última Diligência (a versão de Gordon Douglas); Duelo de Titãs; Um Certo Capitão Lockhart; O Preço de Um Homem: Os Imperdoáveis; e uma heresia, confesso, Gringo (Quien Sabe?), spaghetti western do Damiano Damiani, que eu prefiro aos do Leone (apesar do Clint e da música do Ennio Morriconi). Quando vocês comentarem, vou perceber que esqueci de filmes do coração. Mas, enfim, foram os que me vieram, como disse, sem pensar duas vezes!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.