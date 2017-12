Walsh, a cólera do justo

Raoul Walsh fez westerns seminais que estão no panteão dos grandes filmes de minha vida. O Intrépido General Custere/They Died with Their Boots on, que glorifica o polêmico militar, Golpe de Misericórdia e Um Clarim ao Longe/The Distant Trumpet, com Troy Donahue e Suzanne Pleshette, que foi minha primeira crítica, ainda no Mural Livre da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, em 1964, quando muitos de vocês nem eram nascidos. Segui sempre com carinho e admiração a trajetória de Walsh. Ele foi, com certeza, um dos meus ‘velhos’. No fim da vida, aposentado em Hollywood, publicou um romance, A Cólera dos Justos, que nunca li, mas pelo qual delirava a crítica francesa. Há um western de Walsh no volume 3 da Coleção Cinema Faroeste, da Versátil, que recebi esta semana. São seis filmes, e de alguns gosto bastante – Fibra de Herói/Buchanan Rides Alone, da série que Budd Boetticher fez com Randolph Scott; o crepuscular Um Homem Difícil de Matar, do grande fotógrafo William Fraker, que talvez seja o filme mais triste que já vi, pois Lee Marvin vê tudo e todos desaparecerem ao redor, e Quem Foi Jesse James?, que, mesmo remontado pelos produtores, tem fragmentos do melhor Nicholas Ray. Aliás, havia, em Berlim, na livraria instalada no Cinemaxx, durante o festival, um livro que namorei o tempo todo. Deveria ter comprado – a gente só se arrepende do que não faz. O título era A Glorious Faillure, ou coisa que o valha. A tese – Ray não fez tudo o que gostaria e foi tolhido por produtores e estúdios, mas sua obra mutilada é, e com isso concordo, uma das mais gloriosas de Hollywood. O Walsh da caixa é Nas Garras da Ambição/The Tall Men, um cinemascope de 1955, com Clark Gable, Jane Russell e Robert Ryan. Não é umn dos meus preferidos, mas, no Dicionário de Cinema, Jean Tulard o tem na conta de um western brilhante. Na minha memória, até por ter sido o filme produzido no sistema de tela larga, Walsh perde tempo demais com o gado, com aquele rebanho que não termina nunca de passar pela tela. Gable e Ryan se unem para o transporte do gado, entra em cena Jane Russell e, a partrir daí, o choque é inevitável. prefiro muito mais The Revolt of Mamie Stover, que Walsh fez na sequência e, no Brasil, se chamou A Descarada. Adoro o filme, e o título. A Descasrada se inscreve numa série de filmes protofeministas que Walsh fez nos anos 1950 e 60. The King and Four Queens/Esse Homem É Meu, Bad of Angels/Meu Pecado FoiNascer, Esther e o Rei e o próprio Clarim ao Longe, em que Suzanne Pleshette, magnífica, faz uma mulher adiante de seu tempo, no Velho Oeste. De volta a A Descarada, só para completar. Jane faz uma p… que foge para o Havaí e se envolve com Richard Egan, de cuja vida não sei grande coisa, mas na tela passa a ideia de ‘fodão’, sorry, e canalha. É curioso que Walsh não tenha feito de Johgn Wayne o seu herói, como John Ford, Howard Hawks e Henry Hathaway. Assim como gostava de mulheres descaradas como Mae West (Sereia do Alasca) e Jane Russell, ele gostava de atores capazes de encarnar o canalha que se redimia num gesto de grandeza, como Clark Gable, o eterno Rhett Butler, e Richard Egan. Viajo nas minhas lembranças. Nem vou ter tempo de escrever sobre outra caixa, Faroeste Spaghetti, que recebi no mesmo lote da Versátil. São quatro filmes, e um deles é O Dia da Desforra/La Resa dei Conti, de 1966, do mais amado dos meus Sergios, o Sollima, com Lee Van Cleef e Tomas Milian. Tenho de parar. Estou indo para uma cabine – sábado pela manhã! mas volto a Sollima. E a Tomas Milian.

