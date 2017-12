Volume 6, o noir nota 10

No começo dos anos 1970, um cineasta talentoso e hoje um tanto esquecido, Dick Richards, destacou-se no cinema de gênero. Fez o western Assim Nasce Um Homem, que emendou com a refilmagem de Farewell, My Lovely, que na versão dele virou O Último dos Valentões no Brasil. Raymond Chandler revisto e atualizado, Robert Mitchum na pele de Philip Marlowe e Charlotte Rampling como mulher fatal. Por mais brilhante que fosse O Último dos Valentões, Até à Vista, Querida, de Edward Dmytryk, de 1944, é melhor. (Nada a ver com Dilma, hein?) Dick Powell, como Marlowe, é contratado para descobrir onde anda a antiga namorada de um trapaceiro. Claire Trevor, a Dallas de No Tempo das Diligências, de John Ford, era sinônimo de encrenca, como sabem os que viram Relíquia Macabra/The Maltese Falcon, de John Huston, baseado em Dashiell Hammett. O jovem Dmytryk era considerado de extrema-esquerda, mas, como Elia Kazan, no começo dos 50, ele colaborou com a Comissão de Atividades Antiamericanas do Senado e manchou sua biografia ao colaborar com o macarthismo. Ao contrário de Kazan, que, possuído pelo ódio – confessou-o no livro com a entrevista que deu a Michel Ciment -,jurou a si mesmo que sua vingança seria tornar-se um diretor melhor e ainda mais crítico com Hollywood e a sociedade dos EUA, Dmytryk seguiu uma trajetória mais errática, o que não o impediu de realizar belíssimos e até grandes filmes (A Lança Partida, Minha Vontade É Lei, Os Insaciáveis etc). Em 1952, Dmytryk de certa forma metaforizou sua delação em Volúpía de Matar, The Sniper, que nunca vi, mas tem gente – Philippe Boussinot -, que jura ser seu melhor filme. The Sniper é sobre um assassino de mulheres que se pune queimando a mão a cada crime. Essa mão dilacerada,. e vocês podem imaginar como isso me troca, aparece em O Preço de Uma Vida/Give Us This Day, com Sam Wanamaker, P. F. Gastal, o Calvero, lendário crítico de Porto Alegre, amava, em A Nave da Revolta e, de certa forma, na perna defeituosa de Anthony Quinn em Warlock/Minha Vontade É Lei. Dmytryk é um desses diretores que, na história do cinema, me apaixonam por sua trajetória torta, marcada pelo desejo de remissão. Seus heróis – todos – clamam por uma segunda chance. E por que me deu esse desejo de falar de Edward Dmytryk, morto em 1999, aos 90 anos? Porque até à Vista, Querida integra a caixa Filme Noir Volume 6, da Versátil. São três discos com seis filmes. As pérolas dessa seleção são o filme de Dmytryk e Conspiração, The Tall Target, de Anthony Mann, também com Dick Powell, sobre detetive que descobre complô para matar o presidente Abraham Lincoln, durante viagem de trem. Os demais filmes são todos interessantes – No Silêncio da Noite, de Nicholas Ray, O Invencível, de Mark Robson. Mas existem outros dois, aos quais pretendo voltar (com Conspiração) – O Caminho da Tentação, Pitfull, de André De Toth, com Dick Powell (de novo!) e Lizabeth Scott, e Lágrimas Tardias, de Byron Haskin, com (mais uma vez) Lizabeth Scott. O volume 6 da Coleção Noir da Versátil é dos melhores, e traz, nos extras, documentário sobre a essência do cinema negro – é gênero, ou estilo? Fiquem com a questão, e os filmes.

