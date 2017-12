Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket, Groot… Vocês sabem do que estou falando. Guardiões da Galáxia Volume 2. Estou sob embargo e só posso fazer crítica do filme no dia 24, segunda-feira. Mas f… Amei! Chorei! Pode alguém chorar num filme de super-herói, me perguntou o garoto que fez o curso de focas no Estadão e agora é colega num site? Sim. Eu… A relação pai e filho, o graveto humanóide. Vin Diesel, que dubla Groot, me disse que, se eu tinha gostado do 1, ia gostar mais ainda do 2. E Chris Pratt… Esse sujeito, se não existisse, teria de ser inventado. É um galã à moda antiga – como aqueles caras míticos: Clark Gable, Gary Cooper etc -, mas com nova roupagem e muitos efeitos especiais. As cenas dele com Zamora/Zoe Saldana… Você sente o que estou sentindo, mas não vamos falar sobre isso. Nesses tempos de liberação do afeto e armários arrombados – apesar dos Bolsonaros -, a nova versão do amor que não ousa dizer seu nome. Fiquei em choque com Volume 2. E a trilha… 10! Quem sabe, 20.

