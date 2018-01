MONTEVIDEU – Preciso sair para jantar, porque meu voo para Sao Paulo, com troca de aeronave em Porto Alegre, sai muito cedo, amanha de manha. Quero voltar aos livros que comprei – Los Mejores Westerns e tambem Un Arbol Es Un Arbol, Uma Arvore Eh Uma Arvore, a autobiografia de King Vidor, e Habiamos Amado Tanto a Cinecitta, de Nestor Tirri, com prefacio de Ettore Scola, um estudo muito rico das transformacoes do cinema italiano, coisa boa de falar agora que o ciclo do neo-realismo ainda estah no Centro Cultural Banco do Brasil, em Sao Paulo. Tudo isso fica para a volta, assim como Mais Estranho Que a Ficcao, o novo Marc Foster, que estreia hoje no Brasil e eh o tipo do filme que tambem rende um papo legal. Espero encontrar amanha, em Sao Paulo, os primeiros comentarios de voces sobre Stranger than Fiction, cujo titulo eh uma citacao de Mark Twain, quando ele diz que a ficcao pode ser tolhida pela busca da credibilidade e a realidade, sendo mais estranha que a ficcao, permite-se tudo, ateh as historias que parecem inacreditaveis.

