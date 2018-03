Voltando, voltando

Olá! saí ontem à tarde da redação e emendei quase duas horas de dentista – boca aberta, tratamento de canal que, passada a anestesia, está doendo desde que deixei o consultório – com a entrevista com amir Labaki sopbrwe a segunda etapá do É Tudo Verdade, que começa segunda-feira em São Paulo, com grandes atrações (no Rio é um pouco mais tarde). Documentários de Louis Malle, olhares sobre o Irã, os 50 anos de ‘Arraial do Cabo’, a coiusa promete. Hoje pela manhã, tinha 1001 matérias para a edição de sexta do ‘Caderno 2’, com as estreias quentes de amanhã. O novo Lars Von Trier, enfim o meu amado James Gray, ‘Os Normais 2’… Almocei, o dente continua doendo – vou ligar para o dentista; isso não poderia estar acontecendo -, aproveitei para validar comentários e volto a postar. Leiam os mais de 30 comentários sopbre a lista de melhores do milênio, por exemplo. Tem muita gente polemizando nos comentários. Quero aproveitar para fazer um reparo – errei! – no post sobre a cena da bengala em ‘Os Normais 2’. Zanin, meu colega Luiz Zanin Oricchio, está horrorizado (escandalizado?) com a dita cena, o que me leva a crer que ele ainda não viu ‘Bruno’. Aquilo sim é que é escatologia! Mas deixem-me fazer minha correção. Falando da montagem de gags marcantes, citei a perseguição de ‘Aconteceu Num Apartamento’. De fato, há uma perseguição, e hilária, na comédia de Richard Quine com Jack Lemmon e Kim Novak, mas misturei duas coisas e depois me dei conta de que a perseguição – que termina com o paciente engessado estelando-se e não tem ninguém dentro daquela armadura de gesso – é de outro filme – uma comédia de frank Tashlin com Jerry Lewis, acho que ‘O Bagunceiro Arrumadinho’, de 1965.

