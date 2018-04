PORTO ALEGRE – Estou no aeroporto, embarcando para São Paulo. Só agora dei uma olhada nos comentários sobre a premiação de Gramado e vi que provoquei algumas reações viscerais. Quando disse que o prêmio de fotografia para Satori Uso foi secundário não foi para desmerecer o belíssimo trabalho de Carlos Ebert, que é fundamental para o impacto que o curta de Rodrigo Grota me provocou. Mas o prêmio é secundário, sim. Até no Oscar. O top five, como eles chamam em Hollywood, é formado pelos prêmios de melhor filme, direção, ator, atriz e roteiro. E foi de consolação. Não desmereço nem um pouco, só acho que Satori Uso merecia mais do que esse Kikito solitário do júri. Achei esquizofrênico derem dado melhor filme para Alphaville 2007 e melhor diretor para Esmir Filho, por Saliva. Acho o projeto de Esmir de fazer filmes para o público jovem muito interessante e estou torcendo pelo longa qaue ele vai fazer com Sara Silveira. Também achei Alphaville 2007 muito instigante, mas foram prêmios que eu daria para Satori Uso e Rodrigo Grota. Amanhã, de volta a São Paulo, a gente fala mais sobre Gramado e sobre Sem Reserva e Simpsons, a que assisti ontem à noite.