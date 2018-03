Que bom que vocês gostam de Indiana Jones! Também estou louco para ver o próximo (quarto) filme da série, que espero que esteja mesmo em Cannes. Meu preferido é o segundo, ‘O Templo da Perdição’, que tem cenas inesquecíveis – o banquete em que os personagens comem cérebro de macaco, o episódio da ponte pênsil. Maravilha! Vou topar a provocação do Paulinho falando de ‘Ponto de Vista’ – esperem um pouquinho. Aliás, tem um monte de filmes que vi nos últimos dias e ainda não consegui comentar com vocês. ‘Jumper’, ‘Polaróides Urbanas’, ‘Ponto de Vista’, ‘10.000 a.C.’ Antes, vou seguir com meu diário. Ontem pela manhã, vim cedo para o jornal para concluir os textos que vocês podem ler na edição de hoje do ‘Caderno 2’. Adorei conversar com Andreas Deja, animador da Disney, especializado em criar vilões de animações e que conhece tudo sobre a história do estúdio. Leiam a entrevista dele sobre a importância de ‘Os 101 Dálmatas’ na (r)evolução da Disney. É muito legal. Duro foi enfrentar ontem de manhã a Marginal, saindo da Tietê para ir à de Pinheiros, onde fica a cabine da Sony, no RoboCop, para assistir a ‘Ponto de Vista’. Almocei com minha filha no Shopping Eldorado e de novo Marginal, agora para ir a Alphaville, à cabine da Warner, para ver o filme do Roland Emmerich. No final da tarde, peguei um congestionamento monstruoso e, depois, a Marginal devagar, quase parando. Não dirijo – andava de carro do jornal – e, portanto, posso me concentrar, pensar nos filmes que vi, conversar com o motorista, mas para quem dirige viver no trânsito deve ser estressante paca. E as coisas só devem piorar, com a quantidade com que se produzem carros (e as facilidades com que eles são vendidos hoje em dia). De noite, ia ao teatro, mas desisti. Tentei postar e não consegui. Tem dias que o sistema não me ajuda. Mas vamos aos filmes. A partir do próximo post.

