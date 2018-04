Tenho de sair correndo, porque minha filha e genro me esperam para almoçarmos no Shopping Eldorado, mas não resisto a acrescentar mais um post breve. A Associação dos Críticos de Nova York divulgou sua lista de melhores. ‘Rede Social’, de David Fincher, ganhou tudo, incluindo o prêmio de melhor ator npara Jesse Eisenberg e eu torço para que ele fique entre os finalistas para o Oscar. Também torço para que a melhor atriz do ano também fique entre as mais da academia. Não, não foi Natalie Portman, por ‘Cisne Negro’. A melhor atriz foi Vittoria Mezzogiorno, por ‘Vincere’,. de Marco Bellocchio. Já pensaram se, depois de Anna Magnani e Sophia Loren – por ‘A Rosa Tatuada’ e ‘Duas Mulheres’ -, Vittoria também emplacasse o Oscar? Amo a Natalie, mas uma eventual vitória de Vittoria, olha a redundância, me deixaria nos cascos.