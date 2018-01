Vitória brasileira

Ana Luiza Müller me liga do Rio para dar a notícia – ela é muito atenta na divulgação do pessoal que assessora -: João Moreira Salles ganhou no fim de semana o prêmio de melhor filme do Festival du Réel, em Paris, com Santiago, seu novo documentário, sobre o mordomo da família Moreira Salles. Santiago inaugura esta semana o Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, no Rio. O filme integra a programação em São Paulo. Por enquanto, estou dando somente a notícia. É claro que vou ter de voltar ao festival de documentários do Amir Labaki e a Santiago, que serão os destaques do próximo fim de semana em São Paulo e no Rio. Não tenho gostado muito dos trabalhos recentes do João. Impliquei com Nelson Freire – depois de dois ou três concertos, eu já sabia exatamrente como ele ia filmar o pianista. Queria ser surpreendido e não fui, o que também ocorreu, de certa forma, com Entreatos. Prefiro os documentários antigos do João, como Notícias de Uma Guerra Particular (em parceria com Kátia Lund). Mas estou curioso em relação a Santiago. Vamos ver.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.