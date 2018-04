Vista dos deuses

MONUMENT VALLEY – Aqui estou no solo sagrado do western. Cheguei pela manha, meu horario e antecipado em relacao ao do Brasil em 4 horas. Estou hospedado no Hotel View, que da vista para o Tribal Park, abrindo-se diretamente para a paisagem de um filme de John Ford. E um sonho, isso aqui, e eu vou postar fotos, com certeza, incluindo uma minha no chamado `John Ford Point`, com, direito a tabuleta com o nome do grande diretor. So nao o faco agora porque meu amigo Dib, que tira as fotos, nao trouxe sei la que cabo e nao estamos conseguindo passar para o computador do hotel. Fizemos um tour de duas horas e meia no interior de Monument Valley, ate chegar a esse ponto em que se descortina o vale com uma amplidao que, ali sim, forcando um pouco a imaginacao, e possivel ver passar a diligencia. I`m in heaven. No hotel, propriasmente dito, ha uma `store` que, naturalmente, vende todo tipo de bagulho produzido pelos navajos. Ha uma secao inteira dedicada a John Wayne. Posteres, livros, DVDs, pratos, canecas, toalhas, tudo com a cara do Duke. Para celebrar a arte de John Ford, o hotel promove toda noite a exibicao de filmes que ajudaram a projetar Monument Valley no imaginario de `mertens` aio redor do m,undo todo. O de hoje a noite sera `Sangue de Herois` (Fort Apache), programado para passar a parrtir das 20h30 locais (meia-noite e meia no Brasil). Neste exato momento sao 17j50 e tenho a impressao que vai comecar a entardecer, porque da para perceber uma mudanca na luminosidade. Durante o tour, paramos num lugar chamado `sun`s eye`, o olho do sol, uma abwertura na pedra. Deitamo-nos para olhar atraves dela e o guia sacou uma flauta indigena e comecou a tocar uma cancao de uma melancolia… De cortar o coracao. Perguntei se era navajo. Ele disse que era dele. Foi um momento magico. Na verdade, a magia impregna esse local. Ha gente aqui de todo o mundo. Italianos, franceses, japoneses, acho ate que mais do que norte-americanos. Tenho a impressao que o que nos une e a paixao do cinema. A paixao pelo western.