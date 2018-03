Vingadores

LOS ANGELES – Assisti ontem ä noite a The Avengers. O filme estreia no comeco de maio no Brasil. Como se tratava de uma estreia oficial, com tapete vermelho e ninguem falou em embarfgo, creuio que pelo menos uma impressao geral do longa jah eh possivel. Em primeiro lugar, a sessaoh. Ou melhor, o espaco. Foi no Grauman Chinese Theater, no Hollywood Boulevard, em frente ao Capitan (da Disney). O Grauman integra o complexo do Kodak Theater – eh um puta cinema, com uma decoracaoh interna, tipo Cdade Proibida de Pequim, que pode ateh ser over (e cafona), mas eh desluimbrante como `set`. O filme era um desafio e tanto. Como juntar tantos super-herois? O Homem deFerro, Capitaoh America, Thor, o incrivel Hulk, a russa Valentina… O roteiro segue o encaminhamento que voceh pode imaginar. Apresenta cada personagem, cria as tensoes entre eles e, no limite, mostra o esforco coletivo para salvar a Terra da invasaoh de alienigenas, meio maquinas, transformers, comandados pelo irmaoh de Thor, que eh o vilaoh da historia. A-do-rei. Diverti-me enormente com o elenco. Robert Downey Jr., obviamente, eh o astro e a irreverencia de Stark/Iron Man, rende cenas otimas, inclusive pelas provocacoes com os demais personagens. Scarlet Johanssen estah uma delicia, Mark Ruffalo carrega nas tintas de Hulk, mais para o de Ang Lee do que para o de Louis Leterrier (ainda bem). E ainda tem Gwyneth Paltrow, os dois Chris (o Hemsworth, cujo martelo, sem trocadilho, estah maior e bate mais que no filme anterior da Marvel, e o Evans, que esteve em Saoh Paulo, fazendo a divulgacaoh de The Avengers). Daqui a pouco comecam as entrevistas, sei que vou ter algumas individuais, grupos e uma coletiva. Ou seja, muito trabalho, mas espero que seja tudo taoh divertido quanto o filme.

