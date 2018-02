Vicente responde (2)

Vicente Amorim acrescenta outro post ao anterior. Recebi novo e-mail do diretor de ‘Um Homem Bom’. Leiam:

‘Caro Merten,

mais uma curiosidade:

o UM HOMEM BOM precede, enquanto projeto, o MENINO DO PIJAMA LISTRADO, embora este tenha começado a ser filmado algumas semanas antes (e na mesma cidade!).

Durante nossa longa preparação (“Um Homem Bom” é uma produção independente, enquanto o outro filme é da Miramax) alguém me perguntou se me preocupava o fato de outros filmes “sobre o holocausto” (eles adoram colocar tudo em escaninhos) estarem pipocando pelo mundo. Eu disse “não seja ridículo, nosso filme é o único sendo preparado agora sobre este tema!”. Claro que eu estava errado, além d’O MENINO…, havia também o DEFIANCE, do Zwick, o THE READER, do Stephen Daldry, VALKYRIE, do Singer…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

abraços.

Vicente’