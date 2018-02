Vicente Amorim responde

Vicente Amorim, gentilíssimo, me mandou um e-mail, respondendo ao meu pedido de informação. Disse num post anterior que gostaria de ter perguntado a ele sobre ‘O Menino do Pijama Listrado’, porque achei que seu filme ‘Um Homem Bom’ – eleito um dos top ten de 2008 pela revista ‘The Hollywood Reporter’ – tem algo a ver com o outro, ainda em cartaz em São Paulo. Leiam a resposta do diretor:

‘Caro Merten,

li seu post sobre UM HOMEM BOM, no blog. Adoraria que você revisse meu filme.’

Eu não assiti O MENINO DO PIJAMA LISTRADO. Deixei de fazê-lo não por falta de interesse, mas por não ter tido, nas últimas semanas, condições de sair de casa à noite, já que estou com filha neném e sem babá (aqui no Rio o “Menino do Pijama…” estreou há cerca de um mês, se não me engano).

A respeito deste filme, uma curiosidade: ele foi rodado, também em Budapeste, quase ao mesmo tempo que UM HOMEM BOM (eles terminaram as filmagens uma ou duas semanas antes da gente). Como os dois filmes se passavam praticamente na mesma época (o meu, na maior parte, uns seis ou sete anos antes apenas) e tinham orçamentos similares, vivíamos “esbarrando” uns nos outros. Brigávamos (no bom sentido) por locações, carros de cena e às vezes figurinos. Acabamos até fazendo um acordo e as duas produções dividiram a conta de trazer da República Tcheca os carros de cena necessários para os dois filmes.

Sempre à sua disposição,

abraços!