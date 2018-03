Viagem no tempo (do blog)

Abri agora minha caixa de e-mails e encontrei um comentário de João Silva, que presumo seja gaúcho, me esculhambando. Como o comentário do João refere-se a um post muito antigo, sobre Mário Lanza, de número 9 mil e pouco – meu post atual é 37 mil, por aí -, a chanche de alguém lê-lo é mínima (só numa pesquisa remissiva). Vou dar uma força para o João. Não é masoquismo, não, mas me encanta a devoção dos fãs de Mário Lanza. O cara podia ser um gênio cantando, mas como ator não podia ser mais canastra, só que o João, como outros tietes, não consegue enxergar isso. Aquele filme que o Anthony Mann adaptou de James Cain, ‘Serenata’, em que Mario Lanza é o protegido de Joan Fontaine, amado por Sara Montiel e hostilizado por Vincent Price, é o ó. Mann foi um grande diretor de westerns e o seu filme sobre Glenn Miller é, digamos, legal. Deve ter sido por isso que ele foi escolhido para dirigir Mário Lanza em ‘Serenata’, pela parte musical, mas o melodrama, além de atroz, ainda tem aquela ‘edulcoração’ do tema do homossexualismo, tudo isso agravado pela inexpressividade do Lanza, que chega a ser patético. O único mérito de ‘Serenata’ foi ter aproximado o diretor de Sara Montiel. Mann casou-se com ela e sempre fantasiei que foi seu casamento com a bela Sarita que o aproximou da Espanha e ele fez meu épico de devoção – ‘El Cid’, com Charlton Heston na pele de Rodrigo Diaz de Bivar e Sophia Loren esplendorosa como a sua Ximena. Vão lá no post antigo…

