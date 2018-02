Estava abrindo os e-mails para validar os comentários e aprovei um do Severino, que me cobra por sempre errar quando falo no clássico de John Foerd ‘O Homem Que Matou o Faínora’, creditando a frase famosa ‘Print the Legend’ ao personagem de Edmond O’Brien. Só agora encontrei outro e-mail do Severino, que transformo em post. Sorry, Severino. Aí vai teu e-mail me espinafrando:

‘Também fui a Porto Alegre no final do ano. Passei Natal e Ano Novo lá no Portinho. E me dói muito ver que o melhor crítico de cinema do Brasil continua sendo um velho teimoso. Agasalha, Merten. Você erra no blog, erra nos livros que escreve. Não é Edmond O’Brien quem pronuncia a famosa frase no ‘Homem que Matou o Facínora’. É um ator chamado Carleton Young. É impossível que o Edmond pronuncie a frase porque ele está morto há muito tempo quando a frase é pronunciada. Errei, sim. mas sou babaca, idiota, não gosto que me corrijam, sou o melhor crítico do mundo. Vai se lascar, Merten. Você é bom mas não é dois.

de um ex leitor seu e que te admirava.

vai se informar, vai ver o homem que matou o facínora de novo, crítico egocêntrico.’

