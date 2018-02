Gabriel Vilela, que dirige a peça Salmo 91, de meu amigo (e editor) Dib Carneiro Neto, me pede que escreva alguma coisa sobre Emir Kusturica, para que ele possa conhecer minha opinião sobre o diretor de Quando Papai Saiu em Viagem de Negócios, Vida Cigana (o meu preferido) e Underground – Mentiras de Guerra. Gosto dos filmes do Kusturica, mesmo que ele às vezes me dê a impressão de desinteressado ou de haver-se transformado em refém de um estilo que não surpreende mais. Não sabia como encarar o desafio de postar um texto sobre Kusturica assim do nada, sem um gancho. Jotabê Medeiros acaba de me fornecer o gancho. Ele, que é internauta de carteirinha, descobriu no site de Manu Chao – você pode atalhar pelo Google – que Kusturica é o diretor do clipe de Raining in Paradize, no último álbum do compositor francês de rock alternativo que assume influências do reggae, do eletrônico, dos tambores africanos, dos ritmos latinos e por aí afora. Chovendo no Paraíso mostra imagens de guerra, tema caro no cinema de Kusturica. Acho que vocês vão gostar. Vejam e amanhã a gente fala sobre Kusturica.

