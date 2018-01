Vamos torcer?

Vou fazer minha lista de prognósticos do 88º Oscar. Quem eu acho que vai estar, ou quem deveria estar, entre os indicados. Talvez me falte mais alguma coisa, mas acho que, dos títulos mais prováveis, me falta somente o Room/Quarto de Jack. Vou incluir o longa de Lenny Abrahamson, não por sua repercussão no Globo de Ouro, mas, porque desde o Festival do Rio, Elaine Guerini, que o viu em Toronto, me garante que é filme para vencer o Oscar.

Melhor filme

Carol

A Grande Aposta

Joy – O Nome do Sucesso

Mad Max – Estrada da Fúria

Perdido em Marte/Para meu desgosto, porque vocês sabem que não gosto do filme

Ponte dos Espiões

O Retorno

Spotlight – Verdades Reveladas

Steve Jobs

Animação

Anomalisa

O Bom Dinossauro

Divertida Mente/Leva jeito de concorrer a melhor filme

Minions

Melhor atriz

Brie Larsen/O Quarto de Jack

Cate Blanchet/Carol

Charlize Theron/Estrada da Fúria

Charlotte Rampling/45 Anos

Saoirse Ronan/Brooklyn

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Melhor ator

Brian Cranston/Trumbo

Eddie Redmayne/A Gareota Dinamarquesa

Leonardo DiCaprio/O Regresso

Matt Damon/Perdido em Marte (Argh!)

Michael Fassbender/Steve Jobs

Melhor atriz coadjuvante

Alicia Vikander/A Garota Dinamarquesa

Jennifer Jason Leigh/Os Oito Odiados

Kate Winslet/Steve Jobs

Rachel McAdams/Spotlight – Verdades Reveladas

Rooney Mara/Carol

Melhor ator coadjuvante

Cristian Bale/A Grande Aposta

Idris Elba/Beast of No Nation

Mark Ruffalo/Spotligh – Segredos Revelados

Mark Rylance/Ponte dos Espiões

Sylvester Stallone/Creed

Melhor filme estrangeiro

Cinco Graças

O Esgrimista

O Filho de Saul

Novíssimo Testamento

Theeb/Não vi, mas ouço maravilhas do filme da Jordânia

Melhor direção

Adam McKay/A Grande Aposta

Alejandro González-Iñárritu/O Retorno

George Miller/Mad Max – Estrada da Fúria

Ridley Scott/Perdido em Marte (o horror, o horror)

Tom McCarthy/ Spotlight