Vamos debater?

Tenho dois debates, hoje e amanhã, para os quais gostaria de convidá-los. Ocorre hoje na Reserva Cultural a pré-estreia de ‘Cidadão Boilesen’, seguida de debate com o diretor Chaim Litewski. A projeção começa às 21 horas, o filme é curto (1h32), acho que lá pelas 23 horas, se não houver muito atraso, começa o debate. Vou fazer a mediação. Amanhã, no HSBC Belas Artes, no tradicional encontro mensal das terças com Fernando Meirelles, substituo o próprio Fernabndo, porque o filme debatido será o dele, ‘Som e Fúria’, na nova edição que fez para cinema. Mais algumas semanas (duas) e teremos dia 10, no CCBB, no ciclo Woody Allen, às 19h30, outro debate do qual vou participar (com Luiz Bolognesi e Newton Cannito, mediação de Cláudio Galperin). Desta vez, o que estará em discussão será justamente o Woody Allen de nossas vidas. O meu? ‘Zelig’, ‘A Rosa Púrpura do Cairo’… É por aí.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.