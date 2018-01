Valei, padim Ciço!

Muito legal a matéria de capa de hoje do Caderno 2. Flávia Guerra foi a Cabaceiras, no sertão da Paraíba, para assistir à exibição do filme de Marcelo Gomes Cinema, Aspirinas e Urubus na cidade em que foi rodado. Foi a primeira vez que o povo de Cabaceiras viu um filme projetado numa tela grande. A reportagem é muito bonita, com aquela sensibilidade que a Flávia tem para retratar personagens. Cabaceiras é chamada de Projac do sertão. Por causa da seca, a região tem uma luz que atrai diretores de cinema e TV. E o povo de Cabaceiras vai torcer pelo filme do Marcelo no Oscar. Como diz Fernando Lima, de 49 anos. Só cinco filmes de todo o mundo vão ser finalistas ao prêmio. Queiram Deus e o padim Ciço que Cinema, Aspirinas e Urubus seja um deles. Amém!

