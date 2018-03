Confesso que andava inclinado a acreditar na vitória de O Insulto no Oscar de filme estrangeiro. Gosto muito de Sem Amor e Corpo e Alma, mas os considero esotéricos demais, em especial o segundo, para o gosto do público norte-americano, senão da Academia. The Square, não gosto, por mais que seja difícil ignorar sua provocação. O Insulto é ótimo, mas o Oriente Médio é sempre tema de controvérsia em Hollywood. O que nos deixa com a possibilidade de… Uma Mulher Fantástica? No ano dos protestos das mulheres no Globo de Ouro, em Berlim e talvez no Oscar? Pois é. Descobri ontem uma coisa que acendeu uma luz vermelha na minha cabeça. Daniela Vega, a estrela trans de Sebastian Lélio, foi convidada para ser apresentadora no 90.º Oscar. Onde tem fumaça tem fogo, não é assim que se diz?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.