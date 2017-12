Uma lista de volta ao futuro, em 1985…

SANTA FE, EUA – Vocês sabiam que Eric Stoltz era o Marty McFly original e começou a filmar De Volta para o Futuro, o 1, de Robert Zemeckis? Depois de uma semana de filmagem, ele foi substituído por Michael J. Fox, que estourou com o filme e De Volta virou série, uma trilogia (que amo). De Volta para o Futuro é um dos dez melhores filmes de 1985 segundo Raymond Benson na revista Cinema Retro. Os filmes são, pela ordem – Depois de Horas, De Volta para o Futuro, Blood Simple (nunca me lembro do título do primeiro filme dos Coen, mas é dos bons), Brazil, Mishima – Uma Vida em Quatro Capítulos, A Grande Aventura de Pee-Wee (sim, o primeiro Tim Burton), A Honra do Poderoso Prizzi, A Rosa Púrpura do Cairo, Ran e A Testemunha. Não creio que eu assine embaixo, embora muitos desses filmes estejam no meu imaginário. Deixo a lista de Raymond Benson com vocês. Na volta ao Brasil, acrescento comentários mais pessoais.

