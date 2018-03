Uma chance para a culinária

BERLIM – Nao há ano aqui em Berlim em que nao pense em minha colega Lucineia Nunes, do Estado. Ela trabalha no caderno de gastronomia do jornal e aqui tem uma secao que faz o link entre culinaria e cinema. Cinco grandes chefs, Tim Raue, Sonja Frühsammer, Michael Hoffmann, Michael Kempf e Thomas Kammeier, sao as estrelas da secao Give the Food a Chance, que comeca amanha e vai até a proxima sexta. Eles criam pratos inspirados nos filmes que compoem a selecao. Basta clicar no site www.berlinale.de para descobrir os detalhes. E, de quebra, voceh também poderá visitar on line uma galeria de grandes fotos que contam a história destes 61 anos do Festival de Berlim. Vai valer a pena.

