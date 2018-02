Um pastiche de Scorsese

Recebi e repasso o presente de Natal virtual que Sérgio Augusto encaminhou a diversos pessoas do Caderno 2 (imagino que a todo o mundo). Ele sugere que a gente digite o endereço www.freixenet.es no seu espaço de busca (Internet Explorer, Mozilla Firefox). Ao entrar no tal endereço, basta clicar no filme ‘The Key to Reserva’ para desfrutar do regalo – um filminho de 9 minutos que é, segundo Sérgio Augusto, uma obra-prima de pastiche. Propaganda da cava Freixenet, é uma homenagem a Hitchcock, com base num falso pedaço de roteiro que o mestre nunca teria filmado. Scorsese mistura diversos momentos da obra de Hitchcock – ‘O Homem que Sabia Demais’, ‘Interlúdio’ e ‘Intriga Internacional’, mais um filme que ele não revela para não estragar a surpresa do desfecho -, decupa e filma exatamente como Hitchcock fazia e, se não bastasse, utiliza na trilha trechos de Bernard Herrmann.

Estou repassando a dica do Sérgio Augusto, que, com certeza, não vai ficar brabo – é gauchês, lá não se diz bravo, que significa outra coisa; bravo é corajoso, brabo é zangado – se eu estender os votos dele para todos vocês.

