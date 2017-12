Um outro Beckett é possível

RIO – Estou no aeroporto, voltando para São Paulo. Tentei antecipar o voo, mas não deu. Visitei ontem o set de Lúcia McCartney, a minissérie que José Henrique Fonseca realiza para o GNT, baseado no conto do pai dele – Rubem – que David Neves filmou em 1970, ou 71. Antônia Moraes é a protagonista. Já a havia encontrado no set de Linda de Morrer, estrelado pela mãe, Glória Pires. Antônia é meia-irmã de Cléo Pires, filhas de pais diferentes. Essa Glória não é mole, não. Além da atriz que todo mundo sabe é mãe dessas filhas. Todas mulheres poderosas. Zé Henrique codirige com Isabel Jaguaribe, e o set de ontem, no alto do Cosme Velho, reproduzia uma festa. O aniversário da Orla Records, gravadora do personagem de Du Moscovis. Trilha e figurinos do fim dos anos 1960, a década que mudou tudo. Não fossem os celulares, que todo mundo manipulava loucamente, ao menor intervalo, poderia achar que havia entrado num túnel do tempo. Lúcia McCartney estreia dia 21 de novembro no GNT. Três dias depois, em 24, Elis chegará aos cinemas. Dois filmes de época e que abordam o universo musical. Lúcia está ambientado em 1969 – o conto é de 67 -, um período de transição na moda. Grandes mudanças haviam ocorrido durante toda a década. Muito interessante, mas vou mudar o foco, e o rumo. Ainda não tive tempo de falar de Godot. Assisti na quinta à noite à estreia, para convidados, de Esperando Godot, que Elias Andreato dirige e interpreta. Cláudio Fontana divide a cena com ele e, no programa, Elias diz que o espetáculo é uma homenagem dele à arte de Cláudio. Jantamos depois (no C Q Sabe), Dib Carneiro e eu, Cláudio e Gabriel Villela. Embora permaneça homem de cinema, essas amizades me fazem cada vez mais dialogar com o teatro. Não são excludentes. Dom Luchino (Visconti) dizia que cinema e teatro eram complementares para ele. Suas mise-en-scènes de teatro eram um pouco cinematográficas, os filmes eram um tanto teatrais. Elias arrisca-se, e – bingo! – sai-se bem. Há uma tradição européia, que prevaleceu no Brasil, de montar Samuel Beckett a ‘sotto voce’. Vozes monocórdicas, montagens paradas, em que nada acontece. Tive o privilégio de ver em Paris, com Elaine Guerini, Dias Felizes, na interpretação de Catherine Frot, no Teatro da Colina. Fomos a convite da atriz, que havíamos entrevistado por Os Sabores do Palácio, aquele filme em que ela fazia a chef de François Mittérrand. Estávamos voltando de Cannes, encontramos Arnaud Desplechin – na verdade, sentamos ao lado dele, conversamos e rimos sobre o festival que se encerrara. Foi uma noite especial, em que dava para se sentir integrado naquela intelectualidade parisiense. Foi magnífico ver uma atriz do porte de Catherine Frot fazendo Beckett. E agora Elias Andreato não apenas se apropria de Beckett como propõe algo diferente. A essência do texto está lá, a angústia existencial, o vazio que corrói a alma. Quem, é esse Godot, e por que não chega? Mas o conceito é outro. Um Beckett circense, Vladimir e Estragon como palhaços. Achei bonito, e mais que bonito – emocionante. É o mistério da criação. Beckett por… Cada diretor, de teatro ou cinema, terá sua visão, da arte e do mundo. Amanhã poderei ver outro Beckett, outro Godot, completamente diverso. Duvido que outros tenham feito a minha leitura eisenteiniana de Sete Homens e Um Destino. O meu olhar enriquece o seu. O seu olhar enriquece o meu. Pergunto-me se os críticos de teatro terão a grandeza de sair da sua zona de conforto e avalizar esse Beckett ‘diferente’. E aqui cabe um esclarecimento. Os ingleses, que acabam de dar as costas à Europa, encenam Beckett com humor, mas é o humor deles, fleumático. O humor brasileiro é para fora, escrachado. Muito legal. E ainda nem falei do figurino de Gabriel Villela. Prestem atenção nas roupas vistas por trás – as costas dos figurinos. Depois disso, só mesmo Peer Gynt, que o próprio Gabriel encena (e que inicia temporada dia 22 de setembro). Godot, com aquela elaborada concepção visual – a árvore relógio, os movimentos no palco de arena, circulares como o tempo -, está no Tuca. No teatrão, Antônio Fagundes e o filho pintam o sete, em Vermelho. Em baixo, no ‘teatrinho’, o Tucarena, onde já foi Salieri – no Mozart de meu amigo Dib -, Elias mostra que um outro Beckett é possível. Um outro mundo? Amém.

