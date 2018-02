Recebo outro e-mail, de Cláudia Belém, infrmando qe a revista ‘The Hollywood Reporter’ escolheu os dez melhores filmes do ano e um deles é… ‘Um Homem Bom’, de Vicente Amorim. Ainda não revi o filme do Vicente, que havia assistido no Festival do RIo. Preciso fazê-lo, até por que fui cobrado aqui no blog por um leitor que me perguntava o que achei do filme com Viggo Mortensen. Para ser sincero, achei médio e até lhe dei apenas a classificação ‘regular’ no ‘Caderno 2’. Entrevistei – de novo – o Vicente (gosto mais de ‘O Caminho das Nuvens’), mas ainda não havia visto ‘O Menino do Pijama Listrado’. Os dois filmes me bateram de uma maneira muito parecida. Ambos tratam de nazismo, de responsabilidade social e dos efeitos das escolhas que pessoas comuns são forçadas a fazer. Depois que vi ‘O Menino’, quase liguei outra vez para o diretor de ‘Um Homem Bom’ para saber se ele viu o outro filme. Fiquei com o sentimento de que talvez tenha sido excessivamente rigoroso e o filme, como o ‘Homem’, também seja bom (a questão é que o homem não é). Vou rever para tirar a teima e, agora, se gostar mais, sempre alguém poderá pensar que foi por causa de ‘Holywood Reporter’. Eu, hein? A questão entre ‘O Menino’ e ‘Um Homem’ é simples. Não se trata de saber se um diretor influenciou o outro. Provavelmente, não. É curiosidade, mesmo. Gostaria de saber se Vicente Amorim viu ‘O Menino’ e o que achou. Quem sabe ele não fica sabendo deste post ou eu ligo segunda para a assessoria Belem.Com?

