Jotabê Medeiros voltou hoje à redação, depois de participar, fazendo cobertura para o jornal, do funeral de Michael Jackson em Los Angeles. Jota trouxe duas relíquias que daqui a pouco valerão uma fortuna. O ingresso do show-funeral e o programa, com quem cantou o quê e o encaminhamento da cerimônia, que, segundo ele, seguiu direitinho o script. Mas o Jota me trouxe também uma notícia que, essa sim, estou tinindo para colocar aqui. Tenho visto, e fico namorando, o cartaz de ‘Inimigos Públicos’, anunciando o novo filme de meu querido Michael Mann, com Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard. Jota não teve tempo de ver, mas o filme já estreou nos EUA e a imprensa de lá, ele me disse, está colocando nas nuvens. Um GRANDE Michael Mann? É tudo que espero na vida…