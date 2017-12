Um filme inteiro de velhinha excêntrica inglesa me cansa

Entrevistei Javier Cámara no sábado, antes de correr para o aeroporto e viajar para Porto Alegre. Conversamos sobre Truman – claro -, e também sobre o novo Almodóvar, Julieta, que estreou no fim de semana na Espanha. Javier disse que é genial, uma obra-=prima. Na quinta, o Festival de Cannes anuncia sua seleção deste ano. Teremos algum brasileiro na competição – Cacá Diegues, Kleber Mendonça? Teremos Pedrito? E, se tivermos, George Miller será o presidente do júri a outorgar a Palma ao cineasta manchego? Cá estou nos meus delírios. Fui a Porto visitar o sert de Teu Mundo não Cabe nos Meus Olhos, o novo longa de Paulo Nascimento, com Édson Celulari e Soledad Villamil. Hoje à tarde ocorre a coletiva do filme em São Paulo. Nascimento filmou 14 diárias em internas, em Porto Alegre, e agora filma mais três no Bixiga, onde se passa a história. Celulari faz um pizzaiolo cego – Vitório – que faz cirurgia, começa a enxergar e não se adapta ao mundo que começa a ver. A matéria está no Caderno 2 de hoje. Gostaria de ter tido mais espaço para dar conta de muita coisa mais que me contaram o diretor e seu elenco. Soledad é uma estrela argentina. Fez El Mismo Amor la Misma Lluvia e El Secreto de Sus Ojos, que venceu o Oscar, de Juan José Campanella. É cantora, volta a Buenos Aires para gravar o quarto CD. Cantou à capella, para mim, uma música do novo disco. No sábado à noite, fui jantar com Dóris, minha ex, no Bourbon Country. Queria comer o penne primavera da casa, que adoro. Encontramos Enéas de Souza e a mulher. Ele vinha da reunião de pauta da próxima Teorema. No domingo, fomos almoçar em outro shopping, antes que eu voltasse para São Paulo. Reencontramos Enéas, que integra o triunvirato de grandes críticos de minha geração – com Jefferson Barros e José Onofre, que já partiram -, mais o filho, Fabiano de Souza, grande diretor, e os netos. Fabiano deve vir a São Paulo para estrear um filme e me anunciou que vai fazer outro, agora com recursos. Aleluia! A vida é feita desses encontros. Vimos, Dóris e eu, A Senhora da Van. Gosto muito de Maggie Smith como coadjuvante, mas um filme inteiro de velhinha excêntrica inglesa é um pouco demais para o meu gosto, a menos que fosse Miss Marple. A ida a Porto me tirou do circuito do É Tudo Verdade. Quero ver se recupero hoje o festival de documentários de Amir Labaki. O dia vai ser cheio. Daqui a pouco vou ver o novo Sergio Rezende e, na sequências, teremos as entrevistas do filme. Passo pela redação, para fazer as matérias do dia, e à noite, É Tudo Verdade. Corrido, mas é assim que gosto.

