Um dia especial

Se eu contar para vocês o que foi meu dia de hoje, acho que vocês vão pensar que estou mentindo. Mas ontem à noite, para poder assistir a ‘Medo da Verdade’, do Ben Affleck, tive de deixar para redigir hoje minhas matérias na edição de amanhã no ‘Caderno 2’. Só de filmes brasileiros, são quatro – ‘A Via Láctea’, ‘Noel Rosa’, ‘Podecrer!’ e ‘Sem Controle’ -, todos com entrevistas de atores e diretores, mais ‘O Preço da Coragem’, do Winterbottom, a que assisti em Cannes (e a coletiva do filme, em presença de Angelina Jolie e Brad Pitt, já entrou para a história do festival pelo frenesi que provocou nos coleguinhas de todo o mundo). Além de todos esses textos, minha manhã foi marcada por várias entrevistas internacionais, inclusive com Chow Yun-fat, com quem conversei sobre ‘A Maldição da Flor Dourada’, de Zhang Yimou, aproveitando para analisar com ele sua fase John Woo – que ele pronuncia como Vú e não Uú – e também para pedir sua opinião sobre a nova China e o cinema de Jia Zhang-ke. Aliás, foi engraçado, porque tive de repetir o nome umas três ou quatro vezes, até que ele se desse conta do que eu não percebia – ‘Ah, Zhang-ke Jia?’ Na seqüencia, redigi para o ‘Cultura’ de domingo minha entrevista com o próprio Jia (página inteira, não percam) e outra com Camila Pitanga para o ‘Telejornal’. Conversei com a Camila pela manhã, ao telefone, e ela falou sobre a ressaca de Bebel, sobre a Cecí, Dama da Noite de ‘Noel Rosa – Poeta da Vila’ (filme de Ricardo Van Steen de que gosto muito) e sobre a gravidez (está na nona semana, esperando para maio/junho do ano que vem). Grande Camila! Bom, são sete da noite, consegui fazer tudo o que devia e agora lá me vou eu para o encerramento da Mostra. Mas antes quero postar mais uma ou duas coisinhas. E, ah, sim, vocês têm apostas para o Bandeira Paulista deste ano? Quem ganha? E o prêmio da crítica? Venceu um dos meus favoritos, mas não vou dizer qual. Aguardem!

