Um certo olhar

Talvez o filme que mais esperava encontrar em Cannes neste ano confirmou-se, mas na mostra Un Certain Regard, que também compõe a seleção oficial. É o argentino de Lisandro Alonso com Viggo Mortensen como mercenário europeu que vaga pelo deserto depois de participar da guerra contra os índios. O filme está listado como Sin Título – não sei se ganhará um título durante o evento ou se o autor o manterá assim, porque, afinal, está contando a história dos excluídos da (grande) História com H. É o segundo argentino da seleção oficial, com Relatos Salvajes, que participa da competição. Pode até ser que venha dar razão a Thierry Frémaux, mas, em princípio, gostaria de inverter as posições e ter o Lisando na competição. Un Certain Regard também terá a estreia de Ryan Gosling na direção, Lost River, e os novos filmes de atores que também se exercitam na direção – La Chambre Bleue, de Mathieu Amalric, e Incompressa,. de Asia Argento.

