Um bilhão?

‘Apenas’ 32 milhões de telespectadores assistiram à transmissão do Oscar nos EUA, 6 milhões a menos do que no ano passado. Segundo deduzo de uma nota de um instituto norte-americano de pesquisas, houve queda de audiência global, o que levanta dúvidas quanto à audiência de 1 bilhão de espectadores em todo o mundo. O Brasil pode ter sido a exceção. A audiência média deste ano foi de 12 pontos, considerada um sucesso pela Globo (no horário, costuma ser muito menor). Cresceu um ponto em relação a 2007. No ano passado, a Globo havia registrado 11 pontos.

