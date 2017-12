Ufa! Oui, nous avons Brésil!

Ufa! Saiu também a seleção da Semana da Crítica e sim, temos brasileiro. E é o Fellipe Barbosa, deixem eu escrever o nome com todos os Ls a que tem direito. Fellipe é o diretor de Casa Grande, que dialogava muito bem com O Som ao Redor e Que Horas Ela Volta?, e agora ele estará na Semaine de la Critique, cujo júri será presidido pelo Sr. Aquarius, Kleber Mendonça Filho. Gabriel e a Montanha, é o título, baseia-se na história real de Gabriel Buchmann, amigo de infância do diretor, e narra a viagem que ele fez à África para pesquisar a pobreza local. A coisa terminou em tragédia. João Pedro Zappa e Caroline Abras estão no elenco.

