Por princípio, não sou de censurar quando me esculhambam nem de ficar dando explicações, mas Michael me critica pelo que não fiz, a crítica sobre ‘Precisamos Falar sobre Kevin’. Entrevistei o ator que faz o Kevin, Ezra Miller, isso sim, e ele me pareceu bem inteligente. Vivo dizendo que, na abordagem de um filme, cada um consegue retirar dele o que pode. Até poderia ter feito uma má crítica, por que não? – desde quando o crítico não é humano? -, mas tendo visto o filme. O curioso é que as pessoas também leem o que querem, só que o texto, ao contrário do filme, que ‘passa’, está impresso no jornal.

