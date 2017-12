Gravamos ontem, Luiz Zanin Oricchio e eu, um debate para a TV Estado, com mediação de Flávia Guerra. No day after do Oscar, cada um faz seus comentários (e a Flávia acrescenta os dela) sobre a premiação da Academia de Hollywood. Se vocês estiverem interessados, acessem o portal do Estado (www.estadao.com.br) e busquem o atalho para vídeos.

