A Califórnia, que distribui no Brasil o novo Woody Allen, ‘Whatever Works’ – exibido na abertura da mostra dedicada ao ator e diretor, no CCBB -, anuncia somente para março o lançamento do filme, se não me engano com o título de ‘Tudo Vai Dar Certo’. Como contei no post anterior, fui ontem – já passou da meia-noite – à Livraria Cultura para comprar CDs e DVDs que queria dar de presente. Descobri, nos importados, que ‘Whatever Works’ já está à venda, e nem é caro. Cada vez mais é bobagem as distribuidoras segurarem os lançamentos. Na velocidade vertiginosa com que os filmes são hoje disponibilizados na internet, ou chegam às lojas como produtos importados, colocar logo nas telas deve fazer parte da política de sobrevivência das empresas.

