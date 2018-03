Revi ontem o filme de Pedro Almodóvar Volver, aqui no Festival do Rio, e me caiu a ficha. Já tinha visto em Cannes, mas lá não tive essa sensação que agora foi tão nítida.Apesar do título de seu filme anterior, só agora Almodóvar fez Tudo Sobre Minha Mãe, contando a história dessa mãe que volta, como fantasma, para se reconciliar com a filha que também é mãe e atravessa um momento difícil, pois matou o companheiro que molestava sua filha, neta da primeira. A trama é intrincada, mas se há uma coisa que Almodóvar ama (e sabe filmar) são esses roteiros complicados que ele próprio cria. O mais fascinante é que Almodóvar mistura tudo, melodrama, musical e filme noir, dando um banho no Brian De Palma de Dália Negra, cujo noir, na abertura do Festival do Rio, foi uma decepção e tanto. Dália Negra é paródico no limite do trash. O noir de Almodóvar, com elementos de Mildred Pierce, de Michael Curtiz, é humanizado pelo melodrama, com uma citação a Belíssima de Luchino Visconti, de fazer cinéfilo chorar. E Almodóvar faz uma auto-referência. Uma frase importante de seu diálogo é ‘Fale com ela’. Genial.

