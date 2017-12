Não, não se trata de Woody Allen. Estou desde ontem para acrescentar um post que vai agradar aos fãs de Star Wars. Tenho para mim que o melhor filme das duas trilogias é o segundo da primeira (que virou segunda) – O Império Contra-Ataca. Dirigido por Irvin Kershner, foi o que introduziu o personagem de Yoda, com sua máxima de que é possível mover o mundo só com a força da imaginação. A frase, em si, deve ser a divisa de George Lucas, como poderia ser a de James Cameron. James Cameron! Tenho uma piada ótima sobre ele. Inácio Araújo não vai gostar. Michael Bay veio a público, 15 anos depois, para se desculpar por haver feito Armageddon. Disse que, às vésperas de iniciar a filmagem, seu especialista de efeitos sofreu um acidente e ele teve de substituí-lo por James Cameron. He-he. Adorei! Mas de volta a Star Wars… Gosto muito, também do agora Episódio 6, O Retorno de Jedi, que soluciona, psicanaliticamente, o conflito entre Luke Skywalker e seu pai, Darth Vader. O tema do post é O Retorno de Jedi. Tudo o que você queria saber sobre o filme em 30 questões. Na verdade, é um livro de Grame McMillan, cuja súmula você encontra no site www.wired.com,. da revista de mesmo nome. O livro chama-se 30 Things You Didn’t Know About Return of the Jedi. Por exemplo – antes de se fixar em Richard Marquand para ser o dfiretor, Lucas e o estúdio (a Fox) consideraram outras possibilidades. Steven Spielberg, David Cronenberg, David Lynch. Isso pode me valer o ódio eterno dos lynchmaníacos, mas considerando o que David fez com Duna no ano seguinte – Jedi é de 1983 -, Deus nos livrou de uma boa quando o afastou do comando de Star Wars. Sabem a Lua de Endor? Alguém conhece a origem do nome? É bíblica, e remete a um lugar visitado pelo Rei Saul, na antiga Judeia. Endor também é o nome élfico da Terra Média na saga de O Senhor dos Aneis, de JRR Tolkien. Sabem os ewoks? Quase não entraram para o imaginário de Star Wars. No roteiro original, os habitantes das florestas de Endor eram wookies, como Chewbacca, mas, in extremis, George Lucas achou que não seria lógico colocar os wookis como um povo primitivo, se Chewbacca era capaz de conduzir a nave estelar. Sabem a língua dos ewoks? É uma mistura de tagalog, que se fala nas Filipinas, com o kalmouk, dos nativos da Mongólia. Nada disso pode ser muito excitante para quem não curte star Wars nem O retorno de Jedi, mas, assim como eu, imagino que existam leitores interessados nas 30 questões. Sobraram quantas? O suficiente, espero, paras motivá-los a entrar no site cujo endereço assinalei antes. Melhor que isso? Esperar por 2015, para ver o que JJ Abrams vai fazer como produtor e diretor do episódio 7 de Star Wars. JJ! Considerando o que ele fez com a série Star Trek, mal posso esperar para vê-lo recriar/direcionar/revolucionar a guerra nas estrelas.

