Agradeço a dica sobre o DVD de Lord Jim e me diverti com os comentários sobre o post do SS. Qual é, Mingau? Deve ser o próprio SS sob pseudônimo… Mas, gente, estou acrescentando este post rapidinho porque a notícia é boa demais e não posso deixar para depois. Quem me passou foi Antônio Gonçalves Filho, que é amigo do Fernando Brito, da Versátil, e sabe tudo o que a distribuidora de DVDs vai lançar. Depois de Zurlini e simultaneamente com Bolognini, a Versátil vai lançar… Truffaut! A série com Antoine Doinel. Começa agora com dois filmes – Os Incompreendidos, que já havia sido lançado pela Continental, numa cópia pirateada, é um deles. A que a Versátil lança é a francesa da MK2, com todos os extras do lançamento francês, incluindo o episódio do truffaut para O Amor aos 20 Anos, que é lindo. O outro filme é Beijos Proibidos, que foi como se chamou, no Brasil, Baisers Volés. Beijos roubados, no original, como na canção de Charles Trenet. E o filme tem Delphine Seyrig como Madame Tabard. Pode não ser o meu Truffaut favorito, posto no qual O Garoto Selvagem é cativo, mas é muito legal.

