Lendo agora o comentário do Marco, chego à conclusão de que tive, realmente, muita sorte. Ontem pela manhã, começou a chover, mas já era a despedida de Gonçalves. O incrível é que, na segunda à tarde, estava um céu azul, o maior sol. Na manhã seguinte, começou a chuva e eu imagino que aquelas estradas de terras, virando barro, fiquem mesmo intransitáveis. Mas insisto que meus dias em Gonçalves foram ótimos. Nunca vi tanta TV nos últimos tempos. Vi até um capítulo de ‘Passione’ e outro de ‘Escrito nas Estrelas’, mas não me apanharam. Zapeando na TV aberta, tomei o maior susto. Mas quando foi que Peter Lorre substituiu Faustão? O apresentador do Domingão, depois da cirurgia, ficou igualzinho ao ator cult de tantos grandes filmes (‘Relíquia Macabra’, ‘Casablanca’ etc, além do que ele próprio dirigiu, ‘Der Verlorene’, e que era muito avançado para sua época). Confesso que fiquei putíssimo com a Record. Na quinta, passamos a tarde ligando para a divulgação da emissora, para saber qual seria o filme do domingo. Minha colega Leo Brioto me disse hoje que recebeu o e-mail com a informação na sexta à noite. Com todo respeito, pastor. E… Na sexta à noite, a informação não me servia de mais nada. O Telejornal já estava rodado. Detesto quando essas emissoras, seja a Globo, o SBT ou a Record, na briga por audiência, deixam de divulgar suas atrações. Trabalham com comunicação, manipulam na cara dura e depois criticam quando outros fazem a mesma coisa. A ética, como sabe quem é do ramo, é sempre flexível e quem transige nas chamadas ‘poequenas coisas’, com muito mais razão há de transigir nas grandes. Ou não…? Mas fiquei p… especialmente porque o filme que a Record não me permitiu divulgar era o ‘Tropa de Elite’. Descobri no próprio domingo, zapeando, ao ver a cena do treinamento de Milhem Cortaz. Em plena expectativa para assistir a ‘Tropa 2’ – e o trailer do novo Padilha passa direto nos cinemas -, teria sido oportuno voltar ao 1. Quando o entrevistei, durante a visita ao set de ‘O Homem deo Futuro’, Wagner Moura me disse que, para o gosto dele, ‘Tropa 2’ é extraordinário. Melhor do que o 1. Estou nos cascos para ver, e espero que vocês também.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.