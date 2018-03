Tropa de Elite: polêmico em todo lugar

BERLIM – José Padilha está mostrando a sessão oficial de Tropa de Elite 2. Pela manhã, a sessão de imprensa não lotou, mas ninguém saiu e houve aplausos (discretos) no final. A coletiva também não estava cheia, mas o público internacional presente estava mais interessado pelo filme do que na coletiva de Tropa 1. No encontro com Jeff Bridges – éramos cinco à mesa -, um jornalista croata e outro grego discutiram por causa do filme. O grego bateu na tecla do filme fascista, o croata, sem saber que havia um brasileiro, tomou a defesa de Padilha. Disse que, do ponto de vista cinematográfico, não sabia se o filme era melhor, porque o primeiro era muito excitante. Mas, do ponto de vista político, este é muito mais complexo e rico. Ou seja, o coleguinha croata entendeu tudo.

