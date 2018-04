O Festival do Rio divulga hoje oficialmente a lista da Première Brasil, que tem algumas mudanças (poucas) em relação à que saiu domingo no blog. O documentário Brigada Pára-Quedista, de Evaldo Mocarzel, foi acrescentado ao lote, como hors concours, e Evaldo terá outro filme em outra seção – Jardim Ângela, que é o olhar dele sobre a periferia de São Paulo. Eu perguntei no domingo e agora respondo – Tropa de Elite ia ficar de fora? O filme nacional do ano, segundo ouço dizer? Não – Tropa de Elite está dentro. O filme de José Padilha foi escolhido para abrir o Festival do Rio no dia 20 de setembro.