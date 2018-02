‘Tropa 2’, olhaí o ‘Tropa 2’

RIO – Claro que não é, mas ainda há pouco, ao descer para meu almoço, me surpreendeu o seguinte. Em plena Av. Rio Branco, camelôs anunciam, aos berros, o DVD de ‘Tropa de Elite 2’. José Padilha ia enfartar, se fosse o filme dele de verdade. Ele adotou medidas excepcionais de segurança – e até distribui o próprio filme -, justamente para evitar o ocorrido com o ‘Tropa 1’. Tenho de sair para ver o ‘VIPs’, mas prometo comprar o tal DVD para descobrir que gato está sendo vendido por lebre. Até imagino que possam ter misturado o 1, para justificar Wagner Moura, com cenas de ‘400 contra Um’ e o que mais? O bom e velho ‘Notícias de Uma Guerra Particular’? O suspense sobre ‘Tropa 2’ termina na semana que vem, quando o filme estreia em Paulínia, dia 5 à noite, antes de ganhar as telas de todo o Brasil, dia 8. ‘Tropa 2’ vai ser o grande fenômeno que todo mundo está esperando? Estou nos cascos para ver, ainda mais estimulado pelo que me disse o Wagner, quando o visitei no set de ‘O Homem do Futuro’. Ele me disse que ‘Tropa 2’ é extraordinário. Estou torcendo para que seja.

