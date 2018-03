Você sabem que não consigo levar a sério a concorrência, principalmente na área de cultura, onde eles adoram posar de ‘vanguarda’. A mania de querer criar polêmica a qualquer preço é uma coisa tão pobre que me cansa. Havia elogiado a trilha de ‘Tron’ – Jotabe Medeiros também amou – e aí me disseram que ‘eles’ detestaram. Bom, todo mundo tem direito a se equivocar, seja eu (ou ‘eles’). Mas, só para azucrinar, dei ao Jotabê o DVD da trilha de ‘Tron’, que acabo de receber, e ele me informou que ‘Rolling Stones’ não poupou elogios e uma das faixas, que não consigo lembrar, esteve em todas as listas de dez mais do ano passado. Não sei se estou reforçando minha posição, mas existem críticas negativas que se devem ler ao contrário, como elogios. Imagino que muita gente também possa dizer o mesmo de mim, é um risco, mas que ‘eles’, com raras exceções, são bem ruinzinhos, ah, são.

