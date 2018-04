Trilhas nota 10

Pedro Butcher aproveitou minha referência a ‘O Desafio das Águias’ no post ‘Brando, Clint e o ‘meu’ Brian Hutton’ para cobrar. Há tempos, pegando carona em outro post sobre Theo Angelopoulos, Pedro gravou um CD, não só com composições de Eleni Karaindrou para filmes do diretor (o deslumbrante ‘Paisagem na Neblina’), mas também de outros compositores. Infelizmente, fui deixando e não postei nada sobre a iniciativa do Pedro, a quem sou muito grato. John Barry (‘Entre Dois Amores’ e ‘Corpos Ardentes’), Angelo Badalamenti (‘Cidade dos Sonhos’), Georges Delerue (‘A Noite Americana’ e ‘O Último Metrô’), Nino Rota (‘Ensaio de Orquestra’), Jerome Moross (o épico ‘Da Terra Nascem os Homens’, um dos mais belos – o mais? – temas de western), Pino Donaggio (‘Carrie, a Estranha’), Philip Glass (‘O Ilusionista’) e Henry Mancini (‘Hatari!’). Lamento muito que o Pedro tenha precisado me cobrar. A seleção é maravilhosa e é um dos raros CDs que ouço. Aliás, estou tentando me lembrar onde foi que li, no outro dia, sobre o processo como Brian De Palma escolheu Pino Donaggio para compor para ele. As trilhas do Pino, mesmo quando possuem acentos ‘hitchcockianos’, à Bernard Herrmann, são de um romantismo exuberante, na contramão do que aparece na tela. E funcionam, o que me parece maravilhoso. Aproveito para acrescentar que uma parceria que me encanta, mesmo quando não gosto muitio dos filmes, é a de Badalamenti com David Lynch. A trilha de ‘Os Últimos Dias de Laura Palmer’ tem essa mesma qualidade ‘romântica’ do Donaggio, com um certo kitsch, talvez, mas admirável (e dando um toque insólito à bizarrice que o cineasta propõe). A seleção do Pedro, em tempo, daria um CD bem legal. O melhor da trilha do cinema de autor… Se não parecer muito descarado – esse Merten é um jabazeiro -, não me importaria de receber o volume 2.