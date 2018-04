Três vezes Tintin

Rapidíssimo – na mesma Cahiers encontrei a confirmação de que Steven Spielberg já disparou a produção de Tintin. Havíamos noticiado, no Caderno 2 que ele comprou os direitos, mas agora é oficial. Spielberg vai fazer não um, mas três filmes – uma trilogia que pretende captar as imagens usando diferentes técnicas de digital. Spielberg faz um episódio, Peter Jackson o outro – comentei com Jotabê Medeiros e ele achou muito estranho. Afinal, Jackson é tão megalomaníaco que Tintin parece um personagem ‘pequeno’ demais, claro que no bom sentido, para ele. Cahiers não informa quem será o realizador do terceiro filme e também não antecipa os álbuns que serão adaptados, mas dá como certa a trilogia de Tintin.