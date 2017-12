Fábio, Negro, que piadinha metida a besta, hein? Mas para quem ficou com dúvida da minha decepção em relação a Saneamento Básico, se foi pela Camila (Pitanga) ou pelo filme – foi pelo filme. Não apenas Camila, mas Fernanda Torres (genial), Wagner Moura e Lázaro Ramos são todos ótimos. Já o filme… Reconheço que talvez vá cobrar de Jorge Furtado uma coisa que ele não quer. Jorge fez um dos grandes filmes do cinema brasileiro, não importa que seja um curta – Ilha das Flores. A expectativa que ele gerou, a partir daí, pelo menos para mim, ainda não foi satisfeita. Jorge tem feito filmes que me parecem de turma, na Casa de Cinema. O Homem Que Copiava era uma coisa mítica. Há anos se falava que ele queria fazer o filme. No intervalo, Jorge fez rapidinho Houve Uma Vez Dois Verões. É outro filme de turma, com o filho, os amigos, e para mim é melhor! É o meu longa preferido dele. Jorge é um cara inteligente, não raro brilhante. Integrei a comissão da Petrobrás que avaliou o roteiro de Saneamento Básico e votei para que fosse selecionado. A piada que dá início ao filme é divertida. Uma comunidade no interior do Rio Grande – na serra gaúcha – é assolada pelo mau cheiro que emana de um esgoto aberto. A Prefeitura não tem dinheiro para fazer a obra de saneamento, mas tem para um vídeo. Se a grana não for usada, será devolvida à União. Um grupo resolve usar o dinheiro do vídeo para fazer a obra, mas tem de fazer também o vídeo, para justificar a grana. É muito inteligente, mas logo vira um besteirol muito trash com elementos de filmes de terror, Bruxa de Blair, monstro e coisa e tal. Não é um filme burro, lógico, pois Jorge é inteligente, mas esses filminhos de mercado que a gente mal vê e já esquece me cansam, confesso. Comparem com Lisbela e o Prisioneiro, que eu sei que muita gente não gosta. Existe ali um desenho de personagem que me atrai. Eu fico com Lisbela e Leléu no fim da projeção. Carrego Débora Falabella e Selton Melo comigo. Posso achar a Camila nota 10, a Fernanda Torres idem, mas Saneamento Básico é 5. Não é para ser do contra. Espero que faça sucesso. Só me deixem fora dessa. Não vou dizer que é maravilhoso, porque não me parece.

