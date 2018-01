Touro (indomável)?

BERLIM – E o Stellan Skarsgaard, hein? Mais um a (con)correr pelo prêmio de melhor ator. No filme do norueguês Hans Petter Moland, (‘A Somewhat Gentle Man’), ele também sai da cadeia e confronta a possibilidade de retomar a vida criminosa. Seu antigo chefe quer que Stellan cometa um assassinato. O filho decretou para si mesmo (e os outros…) que o pai está morto. Stellan vai retomar o afeto e o respeito do filho? Vai voltar à cadeia? Na saída da sessão, comentamos, Alessandro Giannini e eu, que o filme – ou seu herói – tem algo dos irmãos Coen. Apesar de todo o esforço de Stellan, as coisas pasrecem conspirar contra ele, e num ritmo avassalador. Para tornar a coisa mais curiosa, ou divertida, Stellan é um cavalão na cama. Uma a uma, as mulheres da história querem ter sexo com ele. Belas, feias, jovens, velhas, não importa. É um berreiro que não acaba mais, as mulheres parece que vão morrer de prazer. Lá pelas tantas, até isso complica a vida do herói. Gostei de ‘A Somewhat Gentle Man’. Querem saber? Um filme dos irmãos Coen que deu certo, talvez por não ser deles. Ha-ha. O sexo está dando as cartas na Berlinale. E Stellan Skarsgaard é o sr. F..ão.

