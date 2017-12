TOQUIO- Saih quinta-feira aa tarde do Brasil e somente ontem, sabado, cheguei a Toquio – moido, porque ainda me apareceu um problema no olho e eu sentia dor. Ora, se viu,dor no olho… Viajei Air France. Sao Paulo/Paris e Paris/Toquio,um total, incluindo, espera de tres horas no aeroporto, de 26 horas, 23 soh de voo. Vi um monte de filmes no aviao. Revi La Vie en Rose/La Mome e continuei me impressionando com a interpretacao de Marion Cotillard, uma das melhores de que me lembro. Se esta mulher nao estiver pelo menos entre as finalistas para o Oscar, no ano que vem,todas essas picaretas, belas porem picaretas que ganharam o premio, tipo Charlize Theron e Halle Berry, deveriam ter seu Oscar cacado, leia como se fossem dois Ss, cassado, para da-lo a Marion. Assisti tambem ao novo e emotivo filme de Patrice Leconte, Meu Melhor Amigo, com Daniel Auteuil, a um policial sinistro, em todos os sentidos, do Regis Wargnier, chamado Paris Vas et Vient, e a um filme com Catherine Deneuve, Miou-Miou e Gerard Lanvin, O Amigo de Familia. Estou 12 horas aa frente de voces. Jah eh domingo de manhah em Toquio e daqui a pouco comeca a maratona Spider Man 3, que me trouxe aqui ao Japao. Vou ver o filme daqui a algumas horas e amanhah de manhah faco algumas individuais, incluindo Kirsten Dunst. Serah a primeira exibicao do filme para jornalistas, em todo o mundo. Ninguem ainda viu, nem os atores, nem a propria assessoria da Sony. AA noite, haverah a premiere mundial do filme de Sam Raimi com Tobey Maguire, com direito a tapete vermelho e tudo. E na terca de manhah ocorrerah a coletiva, da qual, aih sim, participarah o diretor. Desculpo-me pela grafia, maas vocehs jah sabem a convencaoh. Dois aas equivalem a crase, o h final indica acento agudo ou circunflexo. Conto daqui a pouco sobre Spider Man 3.

